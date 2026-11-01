कुक दिलीप मुखिया संग नोकझोंक पर फराह खान की सफाई

फराह खान का कुक दिलीप मुखिया के साथ नोकझोंक का वीडियो वायरल, कोरियोग्राफर ने तोड़ी चुप्पी

लेखन नेहा शर्मा 04:13 pm Nov 01, 202604:13 pm

क्या है खबर?

फराह खान और उनके कुक दिलीप मुखिया के बीच बहस का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस पर फराह ने लोगों से उनकी निजी जिंदगी का सम्मान करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि वीडियो में हुई छोटी-सी बहस को देखकर कोई भी उनके रिश्ते के बारे में गलत राय न बनाए। वीडियो में फराह को पता चल जाता है कि कोई उनका वीडियो बना रहा है, जिसके बाद क्लिप खत्म हो जाती है।