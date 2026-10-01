सलमान खान की चेतावनी के बाद फराह खान ने पैपराजी को फटकारा, कही ये बात
फराह खान ने हाल ही में पैपराजी को पीछे से फोटो खींचते देखा तो उन्हें सलमान खान की बात याद दिलाई। उन्होंने पैपराजी से कहा, "सलमान भाई ने बोला था न पीछे से नहीं लेने का।"
यह वाकया तब हुआ, जब वह एक बिल्डिंग में जा रही थीं और उन्होंने देखा कि फोटोग्राफर्स इस नियम को नहीं मान रहे थे।
फराह ने यह बात ऐसे समय में याद दिलाई है, जब हाल ही में सलमान ने 'बिग बॉस 20' पर सार्वजनिक रूप से अपील की थी कि ऐसा न किया जाए।
सलमान ने पैपराजी से किया था ये आग्रह
सलमान ने फोटोग्राफर्स से कहा था कि वे सेलिब्रिटीज के पीछे से फोटो न लें। उन्होंने बताया था कि ऐसा करना बहुत असहज लगता है।
इस दौरान उन्होंने साई मांजरेकर और नेहा धूपिया का उदाहरण भी दिया था। फराह का सलमान की इस बात का समर्थन करना दिखाता है कि फिल्मी सितारे अब अपने कवरेज को लेकर ज्यादा सम्मानजनक रवैया चाहते हैं।
यह भी एक संकेत है कि फिल्म इंडस्ट्री अब मीडिया के साथ अपनी सीमाओं को लेकर गंभीर है और बेहतर रिश्ते बनाने की कोशिश कर रही है।