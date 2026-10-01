सलमान खान की चेतावनी के बाद फराह खान ने पैपराजी को फटकारा, कही ये बात

फराह खान ने हाल ही में पैपराजी को पीछे से फोटो खींचते देखा तो उन्हें सलमान खान की बात याद दिलाई। उन्होंने पैपराजी से कहा, "सलमान भाई ने बोला था न पीछे से नहीं लेने का।"

यह वाकया तब हुआ, जब वह एक बिल्डिंग में जा रही थीं और उन्होंने देखा कि फोटोग्राफर्स इस नियम को नहीं मान रहे थे।

फराह ने यह बात ऐसे समय में याद दिलाई है, जब हाल ही में सलमान ने 'बिग बॉस 20' पर सार्वजनिक रूप से अपील की थी कि ऐसा न किया जाए।