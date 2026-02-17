'मैं हूं न' के लिए सुष्मिता सेन नहीं, ये अभिनेत्री थी फराह खान की पहली पसंद

खुलासा

इस अभिनेत्री को फिल्म में लेना चाहती थीं फराह

अपने हालिया यूट्यूब व्लॉग में, फराह अभिनेत्री समीरा रेड्‌डी के गोवा स्थित घर पहुंची। यहां उन्होंने खुलासा किया कि वह 'मैं हूं न' में समीरा को लेना चाहती थीं। उन्होंने कहा, "किसी को पता नहीं है, लेकिन मैंने सुष्मिता सेन की भूमिका में ' मैं हूं ना' के लिए आपके बारे में सोचा था। मैंने आपका गाना 'आहिस्ता कीजिए बातें' देखा था और उसमें आपने भारतीय कपड़े पहने थे।" फराह की यह बात सुनकर समीरा हैरान रह जाती हैं।