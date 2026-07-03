संजय खान-जीनत अमान विवाद पर फरहा खान अली ने तोड़ी चुप्पी, जानिए क्या बोलीं मनोरंजन Jul 03, 2026

फराह खान अली ने उन पुरानी अफवाहों को सिरे से खारिज कर दिया है, जिनमें कहा जा रहा था कि उनके पिता, अभिनेता संजय खान ने जीनत अमान के साथ मारपीट की थी।

उन्होंने स्पष्ट किया कि उनके पिता और जीनत की शादी 1978 में हुई थी, पर एक साल के भीतर ही उनका तलाक हो गया था। उन्होंने यह भी कहा कि मारपीट या हिंसा की सारी बातें मनगढ़ंत हैं।

फराह ने साफ तौर पर कहा, 'मेरे पिता ने मेरी मां या अपनी किसी भी बेटी पर कभी हाथ नहीं उठाया है' जिससे दशकों से चली आ रही इन अटकलों पर विराम लग गया है।