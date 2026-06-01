मोहनलाल की 'दृश्यम 3' के किरदारों की इस वजह से हो रही 'ब्रेकिंग बैड' से तुलना
'दृश्यम 3' आजकल सोशल मीडिया पर खूब चर्चा में है। लोग इसके मुख्य किरदार जॉर्जकुट्टी की तुलना 'ब्रेकिंग बैड' के वॉल्टर व्हाइट से कर रहे हैं।
इन दोनों किरदारों की जिंदगी में कुछ ऐसी बड़ी घटनाएं होती हैं, जो उन्हें बदल देती हैं। एक तरफ जॉर्जकुट्टी अपने परिवार को बचाने के लिए किसी अपराध के बाद कोई भी कदम उठाने को तैयार हो जाता है, वहीं दूसरी तरफ वॉल्टर कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से जूझता है।
दर्शक इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि अपने अपनों के लिए कोई कितनी दूर तक जा सकता है।
रेडिट पर जॉर्जकुट्टी और वॉल्टर की तुलना पर बहस हुई तेज
रेडिट और दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर इन किरदारों को लेकर काफी बहस छिड़ी हुई है।
दर्शक इन दोनों मुख्य किरदारों के फैसलों और उनके बढ़ते आत्मविश्वास पर चर्चा कर रहे हैं। कुछ लोग जॉर्जकुट्टी की अपने परिवार के प्रति वफादारी की बात कर रहे हैं, वहीं कुछ लोग वॉल्टर के बुरे रास्तों पर जाने की तरफ इशारा कर रहे हैं।
वॉल्टर की मशहूर लाइन, 'मैं खतरे में नहीं हूं, मैं खुद खतरा हूं' को लोग इस बहस में ला रहे हैं। वहीं 'दृश्यम 3' का दमदार क्लाइमेक्स इन चर्चाओं को और भी ज्यादा बढ़ा रहा है।