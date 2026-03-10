कंटेंट क्रिएटर अरुण तुपे का निधन

महाराष्ट्र के लोकप्रिय कंटेंट क्रिएटर अरुण तुपे का निधन, वायरल हुआ आखिरी पोस्ट

लेखन ज्योति सिंह 06:35 pm Mar 10, 202606:35 pm

क्या है खबर?

कंटेंट क्रिएटर की दुनिया से जुड़ी एक दुखद खबर सामने आ रही है। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर के रहने वाले जाने-माने सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर अरुण तुपे का निधन हो गया है। खबरों के मुताबिक, 10 मार्च को शहर के बालाजी नगर स्थित आवास पर उन्हें मृत पाया गया। उनके अचानक निधन की खबर आने से सोशल मीडिया पर शोक की लहर दौड़ गई है। फैंस उन्हें भावुक श्रद्धांजलि देते हुए अपना शोक व्यक्त कर रहे हैं।