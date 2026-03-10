महाराष्ट्र के लोकप्रिय कंटेंट क्रिएटर अरुण तुपे का निधन, वायरल हुआ आखिरी पोस्ट
क्या है खबर?
कंटेंट क्रिएटर की दुनिया से जुड़ी एक दुखद खबर सामने आ रही है। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर के रहने वाले जाने-माने सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर अरुण तुपे का निधन हो गया है। खबरों के मुताबिक, 10 मार्च को शहर के बालाजी नगर स्थित आवास पर उन्हें मृत पाया गया। उनके अचानक निधन की खबर आने से सोशल मीडिया पर शोक की लहर दौड़ गई है। फैंस उन्हें भावुक श्रद्धांजलि देते हुए अपना शोक व्यक्त कर रहे हैं।
बीमारी
मिर्गी की बीमारी से पीड़ित थे अरुण
टाइम्स नाउ के मुताबिक, अरुण अपने घर पर बेहोशी की अवस्था में मिले थे। आसपास के लोग उनको तुरंत अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इसके बाद अरुण के पार्थिव शरीर को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। एक मराठी समाचार चैनल में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार, पोस्टमार्टम के बाद भी डॉक्टर को अरुण की मौत की वजह का पता नहीं चला है। उधर परिजनों ने बताया कि कंटेंट क्रिएटर मिर्गी की बीमारी से पीड़ित थे।
पोस्ट
निधन से पहले सामने आया था आखिरी इंस्टाग्राम पोस्ट
अरुण के निधन की खबर आने से कुछ घंटे पहले ही उनके आखिरी इंस्टाग्राम रील को पोस्ट किया गया था। उन्होंने अपनी आखिरी पोस्ट को "रील शूटर" कैप्शन के साथ साझा किया था जिसमें उन्हें अपने फोन से खास पलों को कैद करते हुए दिखाया गया। इस वीडियो को अब तक 14,000 से ज्यादा लाइक और 450 कमेंट मिल चुके हैं। बता दें, अरुण के इंस्टाग्राम पर कुल 1.8 लाख फॉलोअर्स थे।
