गरबा क्वीन फालगुनी पाठक ने मुंबई में नवरात्रि उत्सव 2026 का किया समापन
मनोरंजन
फाल्गुनी पाठक ने मुंबई के नवरात्रि उत्सव को शानदार तरीके से खत्म किया। उन्होंने अपने क्लासिक गानों जैसे 'परी हूं मैं', 'सनेडो' और 'मोर बनी' से पूरे शहर को गरबा के रंग में रंग दिया।
यह उत्सव 11 अक्टूबर से 19 अक्टूबर तक चला। इन 9 दिनों में हर शाम भारी भीड़ एक साथ नाचने और खुशियां मनाने के लिए उमड़ती थी।
फाल्गुनी के गानों ने नवरात्रि उत्सव में भीड़ को बांधे रखा
'इंधाना विंवा' और 'पेथलपुर' जैसे उनके चहेते गानों के साथ, फाल्गुनी के गानों ने इस कार्यक्रम को एक शानदार सांस्कृतिक उत्सव में बदल दिया।
उनके दमदार प्रदर्शन ने सभी को एक धागे में पिरो दिया। इस बार की नवरात्रि संगीत, परंपरा और सामुदायिक भावना का एक यादगार संगम बन गई।