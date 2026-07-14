'डिगर' का ट्रेलर हो गया है जारी

टॉम क्रूज की 'डिगर' में फहाद फाजिल को मिली थी ये भूमिका, इस कारण ठुकराया प्रस्ताव

लेखन ज्योति सिंह 06:18 pm Jul 14, 202606:18 pm

क्या है खबर?

टॉम क्रूज की आगामी फिल्म 'डिगर' का आधिकारिक ट्रेलर जारी हो गया है। एलेजांद्रो जी. इनारितु के निर्देशन में बनी यह फिल्म 2 अक्टूबर, 2026 को सिनेमाघरों में आएगी, जिसमें अभिनेता पहली बार एक बुजुर्ग व्यक्ति की भूमिका में हैं। ट्रेलर में उनके साथ नजर आए ब्रिटिश अभिनेता रिज अहमद भी लोगों का ध्यान खींच रहे हैं। इस बीच, पता चला है कि अहमद को लिए जाने से पहले इस किरदार के दावेदार 'पुष्पा' अभिनेता फहाद फाजिल थे।