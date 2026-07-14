फिल्म 'डिगर' का ट्रेलर हुआ जारी, टॉम क्रूज ने पहली बार दिखाया अपना सबसे अलग रूप

लेखन ज्योति सिंह 10:08 am Jul 14, 202610:08 am

क्या है खबर?

हॉलीवुड सुपरस्टार टॉम क्रूज हमेशा से अपनी फिल्माें में हैरतअंगेज एक्शन के लिए जाने जाते हैं। उनके द्वारा खुद फिल्माए गए एक्शन दृश्य दर्शकों को दांत तले उंगली दबाने के लिए मजबूर कर देते हैं, लेकिन इस बार उनका नया अवतार लोगों के होश उड़ाने वाला है। दरअसल, टॉम की बहुप्रतीक्षित फिल्म 'डिगर' का ट्रेलर वॉर्नर ब्रदर्स के यूट्यूब चैनल पर जारी हो गया है। यह एक व्यंग्यात्मक ब्लैक कॉमेडी फिल्म है, जिसका निर्देशन एलेजांद्रो जी. इनारितु ने किया है।