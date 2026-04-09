'एक्सट्रैक्शन 3' के साथ लौटेंगे क्रिस हेम्सवर्थ

'एक्सट्रैक्शन 3' के साथ वापसी करेंगे क्रिस हेम्सवर्थ, फिल्म पर आया ये अपडेट

लेखन ज्योति सिंह 11:42 am Apr 09, 202611:42 am

क्या है खबर?

मार्वल की फिल्मों में 'थॉर' बनकर लोकप्रियता हासिल करने वाले अभिनेता क्रिस हेम्सवर्थ एक बार फिर नेटफ्लिक्स पर तहलका मचाने के लिए तैयार हैं। उनकी चर्चित फ्रैंचाइजी फिल्म 'एक्सट्रैक्शन' की तीसरी कड़ी की आधिकारिक पुष्टि हो गई है। फिल्म के निर्देशन की कमान सैम हरग्रेव ने संभाली है, जिन्होंने पहली 2 फिल्मों का निर्देशन भी किया था। पटकथा डेविड वेइल द्वारा लिखी जा रही है। 'एक्सट्रैक्शन 3' के जरिए क्रिस अपने लोकप्रिय किरदार 'टायलर रेक' के साथ वापसी करेंगे।