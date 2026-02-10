LOADING...
राजपाल यादव कैसे तिहाड़ जेल जाने पर मजबूर हुए? जानिए चेक बाउंस मामले में सबकुछ 

लेखन ज्योति सिंह
Feb 10, 2026
06:43 pm
क्या है खबर?

बॉलीवुड के हास्य अभिनेता राजपाल यादव कानूनी लड़ाई के चलते सुर्खियों में आ गए हैं। करीब 3 दशक से सिनेमा का हिस्सा रहे अभिनेता ने अपने अभिनय के दम पर फैंस के दिलों में खास जगह बनाई। आज उनके मुश्किल वक्त में फैंस उदास हैं, क्योंकि 5 फरवरी, 2026 को राजपाल ने दिल्ली के तिहाड़ जेल में आत्मसमर्पण कर दिया था। यहां जानिए कि उनके साथ क्या हुआ और किन कारणों से उन्हें जेल जाने के लिए मजबूर होना पड़ा।

शुरुआत

लोन लेने से हुई शुरुआत, चेक बाउंस से मामले ने पकड़ा तूल

राजपाल के लिए मुसीबत की शुरुआत साल 2010 से हुई। खबरों के मुताबिक, उन्होंने अपनी पहली निर्देशित फिल्म 'अता पता लापता' के लिए मुरली प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड से 5 करोड़ का कर्ज लिया था। 2012 में रिलीज यह फिल्म फ्लॉप साबित हुई। नतीजन, राजपाल वित्तीय संकट में घिर गए। अनुबंध के अनुसार, उन्हें 7 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि चुकानी थी। हालांकि, उनके द्वारा दिए गए चेक बाउंस हो गए और धारा 138 के तहत उनके खिलाफ मामला दर्ज हुआ।

सजा

चेक बाउंस मामले में दोषी पाए गए अभिनेता, मिली सजा

साल 2018 में, एक मजिस्ट्रेट अदालत ने चेक बाउंस मामले में राजपाल और उनकी पत्नी राधा यादव को दोषी ठहराया और उन्हें 6 महीने कैद की सजा सुनाई गई। दरअसल, फिल्म 'अता पता लापता' में बतौर निर्माता उनकी पत्नी जुड़ी थीं। जनवरी 2019 में एक सत्र न्यायालय ने मजिस्ट्रेट अदालत के फैसले को बरकरार रखा जिसके बाद राजपाल ने दिल्ली हाई कोर्ट में पुनरीक्षण याचिकाएं दायर कीं। 2024 में अदालत ने 6 महीने की सजा को निलंबित कर दिया।

आश्वासन

राजपाल यादव ने बकाया चुकाने का अदालत को दिया था आश्वासन 

चेक बाउंस के चलते राजपाल के खिलाफ कई शिकायतें दर्ज हुईं। समय के साथ, ब्याज और जुर्माने को मिलाकर कुल बकाया राशि लगभग 9 करोड़ तक पहुंच गई। दिसंबर 2025 में राजपाल ने अदालत को आश्वासन दिया कि वह बकाया चुकाएंगे, लेकिन ऐसा करने में विफल रहे। फरवरी, 2026 में अदालत ने अभिनेता को दी गई रियायत वापस ली और उन्हें तिहाड़ जेल में आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया। राजपाल ने अगले दिन जेल अधीक्षक के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया।

बयान

राजपाल ने आत्मसमर्पण करने से पहले दिया भावुक बयान

बॉलीवुड हंगामा की रिपोर्ट के मुताबिक, राजपाल ने आत्मसमर्पण करने से पहले भावुक होकर कहा, "सर, क्या करूं? मेरे पास पैसे नहीं हैं। और कोई उपाय नहीं दिखता..." मदद लेने की बात पूछने पर उन्होंने कहा, "यहां हम सब अकेले हैं। कोई दोस्त नहीं है। मुझे इस संकट से खुद ही निपटना है।"

मदद

राजपाल की मदद के लिए आगे आईं ये हस्तियां

सोनू सूद ने सहायता के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया है। उन्होंने एक पोस्ट साझा करते हुए ऐलान किया है कि वह राजपाल को अपनी फिल्म में शामिल करेंगे। इसके लिए एडवांस में उन्हें साइनिंग फीस भी दी है। टीवी अभिनेता गुरमीत चौधरी ने फिल्म जगत के सभी निर्माताओं, निर्देशकों और सितारों से आगे आने और समस्या का समाधान निकालने की अपील की है। इसके अलावा, तेज प्रताप यादव ने राजपाल को 11 लाख की आर्थिक मदद दी है।

