एक्सेल एंटरटेनमेंट ने एक्सेल म्यूजिक किया लॉन्च, 'मिर्जापुर' से होगा आगाज

एक्सेल म्यूजिक की पहली पेशकश 'मिर्जापुर: द मूवी' का गाना है, जो 4 सितंबर को सिनेमाघरों में आने वाली है। इस फिल्म का पहला सिंगल हरियाणवी गायक धंडा के साथ आ रहा है और इसी हफ्ते रिलीज होगा।

यह गाना धंडा का बॉलीवुड में पहला कदम होगा। लेबल की योजना है कि वह नए और उभरते कलाकारों को मंच दे और अपने संगीत कैटलॉग को बढ़ाए।

UMG के समर्थन से ये गाने वैश्विक स्तर पर उपलब्ध होंगे, इसलिए दर्शकों को जल्द ही कई नए और बेहतरीन धुनें सुनने को मिलेंगी।