एक्सेल एंटरटेनमेंट ने एक्सेल म्यूजिक किया लॉन्च, 'मिर्जापुर' से होगा आगाज
एक्सेल एंटरटेनमेंट, जिसने 'दिल चाहता है' और 'जिंदगी ना मिलेगी दोबारा' जैसी यादगार फिल्में बनाई हैं, उसने अपना नया म्यूजिक लेबल 'एक्सेल म्यूजिक' शुरू किया है।
यह कदम तब उठाया गया है जब इसी साल यूनिवर्सल म्यूजिक ग्रुप (UMG) ने एक्सेल एंटरटेनमेंट में 30 प्रतिशत हिस्सेदारी खरीदी है। इस डील के तहत कंपनी की कुल वैल्यू 24 करोड़ रुपये आंकी गई थी।
अब UMG, एक्सेल म्यूजिक के गानों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाने का काम करेगा।
'मिर्जापुर: द मूवी' के गानों में दिखेगा धंडा का जादू
एक्सेल म्यूजिक की पहली पेशकश 'मिर्जापुर: द मूवी' का गाना है, जो 4 सितंबर को सिनेमाघरों में आने वाली है। इस फिल्म का पहला सिंगल हरियाणवी गायक धंडा के साथ आ रहा है और इसी हफ्ते रिलीज होगा।
यह गाना धंडा का बॉलीवुड में पहला कदम होगा। लेबल की योजना है कि वह नए और उभरते कलाकारों को मंच दे और अपने संगीत कैटलॉग को बढ़ाए।
UMG के समर्थन से ये गाने वैश्विक स्तर पर उपलब्ध होंगे, इसलिए दर्शकों को जल्द ही कई नए और बेहतरीन धुनें सुनने को मिलेंगी।