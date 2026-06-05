'पेड्डी' ने दुनियाभर में किया ये कमाल

तेलुगू सिनेमा का बॉक्स ऑफिस पर एकतरफा राज, 'पेड्डी' बनी ये कारनामा करने वाली 11वीं महा-फिल्म

लेखन नेहा शर्मा 08:30 pm Jun 05, 202608:30 pm

क्या है खबर?

बॉक्स ऑफिस पर तेलुगू सिनेमा का दबदबा फिर साबित हो गया है। सुपरस्टार राम चरण की हालिया रिलीज फिल्म 'पेड्डी' ने वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर धमाकेदार शुरुआत करते हुए सीधे 100 करोड़ क्लब में एंट्री मार ली है। इसी के साथ 'पेड्डी' अब प्रभास की 'बाहुबली 2', 'सालार' और 'कल्कि 2898 एडी' जैसी महा-फिल्मो वाली उस खास लिस्ट में शामिल हो गई है, जिन्होंने पहले ही दिन वर्ल्डवाइड 100 करोड़ से ज्यादा की कमाई का नया इतिहास रचा है।