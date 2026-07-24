आमिर खान के सौतेले भाई हैदर पर पूर्व पत्नी ईवा ग्रोवर ने लगाए गंभीर आरोप, बोलीं- निर्देशकों संग शारीरिक संबंध बनाने..
अभिनेत्री ईवा ग्रोवर ने अपने पूर्व पति हैदर अली खान, जो आमिर खान के सौतेले भाई हैं, पर गंभीर आरोप लगाए हैं।
हाल ही में एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि हैदर उन्हें निर्देशकों के साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए मजबूर करते थे ताकि उन्हें काम मिल सके।
उनका यह भी कहना था कि घर चलाने के लिए यह सब करना जरूरी है। उनका 5 साल का यह रिश्ता तलाक पर खत्म हुआ, जिसकी वजह उनके मुताबिक बार-बार की बदतमीजी और जबरदस्ती थी।
ईवा ने पैसों की तंगी और बदतमीजी के बारे में बताया
ईवा, जिन्हें 'रेडी' और 'बड़े अच्छे लगते हैं' जैसे टीवी शोज में निभाए गए किरदारों के लिए जाना जाता है, उन्होंने बताया कि परिवार का खर्च उठाने के लिए उन्हें अपनी सारी जमा-पूंजी खत्म करनी पड़ी और यहां तक कि अपनी गाड़ियां भी बेचनी पड़ीं।
उन्होंने 1995 में अभिनय की शुरुआत की थी, पर उनका कहना है कि उनकी शादी पैसों की तंगी और शारीरिक बदतमीजी से भरी रही।
उनके पति हैदर हमेशा उन पर अपने परिवार के लिए बड़े-बड़े बलिदान देने का दबाव डालते थे।