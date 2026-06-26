ईशा देओल को खूब खल रही रोमांस की कमी, बोलीं- हेमा-धर्मेंद्र जैसा प्यार अब नहीं मिलता

प्रेम

धर्मेंद्र-हेमा जैसा निश्छल प्यार अब नहीं मिलता- ईशा

ईशा ने कहा, "प्यार को लेकर उनकी सोच नहीं बदली है। ब्रेकअप जिंदगी का हिस्सा हैं, लेकिन इससे प्यार पर उनका भरोसा कम नहीं हुआ। मेरे माता-पिता, धर्मेंद्र और हेमा मालिनी के रिश्ते जैसा बिना शर्त वाला प्यार मुझे प्रेरित करता है। ऐसा प्यार आज के दौर में मिलना बहुत मुश्किल है। उस स्तर का प्यार अब बचा ही नहीं है। मैंने उस प्यार को बहुत करीब से देखा है। उनके रिश्ते में एक मर्यादा, सम्मान और निश्छल प्रेम था।"