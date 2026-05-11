ईशा देओल अपने पिता धर्मेंद्र को याद करते हुए भावुक हो गईं

धर्मेंद्र को याद करके भावुक हुईं ईशा देओल, बोलीं- उनके बारे में बात करना आसान नहीं

लेखन ज्योति सिंह 09:30 pm May 11, 202609:30 pm

क्या है खबर?

ईशा देओल ने इंटीरियर डिजाइनर के रूप में अपनी नई यात्रा शुरू की है। इस नए वेंचर की लॉन्चिंग पर अभिनेत्री अपने दिवंगत पिता और अभिनेता धर्मेंद्र को याद करके भावुक हो गईं। उन्होंने बताया कि कैसे धर्मेंद्र ने उनकी रचनात्मकता पर विश्वास किया, जिसकी बदौलत वह अपने जुनून को लगन और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ा सकीं। ईशा ने कहा, "मेरी रचनात्मकता पर उनके विश्वास ने ही मुझे आज पूरे दिल से इसे आगे बढ़ाने का साहस दिया है।"