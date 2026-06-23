'रुह' में इमरान हाशमी का हॉरर धमाका, रोंगटे खड़े कर देगी यह थ्रिलर फिल्म मनोरंजन Jun 23, 2026

इमरान हाशमी एक बार फिर डरावनी फिल्मों की दुनिया में लौट रहे हैं, उनकी नई फिल्म का नाम है 'रुह'। मयंक शर्मा इस म्यूजिकल हॉरर फिल्म का निर्देशन कर रहे हैं।

आज इसकी घोषणा हुई है और यह फिल्म साल 2027 में सिनेमाघरों में दस्तक देगी। फिल्म हिंदी, तमिल और तेलुगु, इन 3 भाषाओं में रिलीज की जाएगी।

फिल्म का टीजर देखकर वाकई रोंगटे खड़े हो जाते हैं। टीजर में जलता हुआ जंगल, पानी में तैरता एक शव और फ्रॉस्टेड ग्लास के पार से झांकते इमरान की तीखी निगाहें दिखाई गई हैं।