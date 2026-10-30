'गनमास्टर G9' से इमरान-जेनेलिया का नया गाना जारी, हिमेश रेशमिया ने लगाए सुर

लेखन ज्योति सिंह 06:34 pm Oct 30, 202606:34 pm

क्या है खबर?

इस साल इमरान हाशमी को आखिरी बार फिल्म 'आवारापन 2' में देखा गया था। अब वह अपनी अगली फिल्म 'गनमास्टर G9' ला रहे हैं, जिसमें जेनेलिया डिसूजा उनके साथ मुख्य किरदार में नजर आएंगी। यह रोमांटिक एक्शन-थ्रिलर अपनी रिलीज के नजदीक है। ऐसे में निर्माताओं ने फिल्म से नया रोमांटिक गाना 'दर्द-ए -दिल दर्द-ए -जिगर' जारी कर दिया है। 'अफसाना बनाया आपने' और 'दो दिन की जिंदगी' के बाद, यह फिल्म का तीसरा गाना है जो यूट्यूब पर मौजूद है।