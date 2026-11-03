फिल्म 'रूह' का मोशन-पोस्टर आया

इमरान हाशमी की हॉरर फिल्म 'रूह' का मोशन-पोस्टर जारी, जानिए कब होगी रिलीज

लेखन ज्योति सिंह 12:00 pm Nov 03, 202612:00 pm

क्या है खबर?

इमरान हाशमी की म्यूजिकल-हॉरर फिल्म 'रूह' का ऐलान इस साल जून में हुआ था। मयंक शर्मा द्वारा निर्देशित इस सुपरनैचुरल-थ्रिलर के जरिए अभिनेता हॉरर जॉनर में वापसी कर रहे हैं। इससे पहले, उन्हें 'राज 2' और 'एक थी डायन' जैसी फिल्मों में देखा गया है। निर्माताओं ने फिल्म का पहला मोशन-पोस्टर सोशल मीडिया पर जारी कर दिया है। इसका निर्माण टिप्स फिल्म्स और विकेड फिल्म्स के सहयोग से हो रहा है। पटकथा मयंक और विशाल कपूर ने मिलकर लिखी है।