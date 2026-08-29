इमरान हाशमी को हुआ स्वाइन फ्लू

इमरान हाशमी की तबीयत बिगड़ी, स्वाइन फ्लू से पीड़ित; बोले- मैं बहुत बीमार हूं

लेखन नेहा शर्मा 02:30 pm Aug 29, 202602:30 pm

क्या है खबर?

अभिनेता इमरान हाशमी स्वाइन फ्लू (H1N1) की चपेट में आ गए हैं। हाल ही में शूटिंग के सिलसिले में रांची समेत कई जगहों की यात्रा करने के बाद उनकी तबीयत खराब हो गई थी, जिसके बाद हुई जांच में उनका स्वाइन फ्लू टेस्ट पॉजिटिव आया है। डॉक्टरों ने उन्हें आराम करने की सलाह दी है। खुद को बीमार बताते हुए इमरान ने अपने हेल्थ अपडेट के साथ बेंगलुरु में होने वाले अपने शो को टालने का भी ऐलान किया है।