'बिग बॉस 19': कौन हैं कशिश अग्रवाल, जिसे डेट कर रहे शहनाज के भाई शहबाज बदेशा?
क्या है खबर?
'बिग बॉस 19' हमेशा से दर्शकों का मनोरंजन करता आया है। कई बार प्रतियोगी शो के दौरान निजी जिंदगी से जुड़े ऐसे अपडेट्स देते हैं, जिनपर चर्चा शुरू हो जाती है। पिछले दिनों अभिषेक बजाज अपनी पूर्व पत्नी आकांक्षा जिंदल के चलते सोशल मीडिया पर छाए थे। अब शहनाज गिल के भाई शहबाज बदेशा ने लव लाइफ पर संकेत देते हुए दर्शकों को नया मसाला दे दिया है। उन्होंने बताया कि वह कशिश अग्रवाल को डेट कर रहे हैं।
खुलासा
शहबाज ने गर्लफ्रेंड पर दिया संकेत
लाइवफीड के दौरान, शहबाज शो में अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हुए कहते हैं, "आज मुझे किसी की याद आ रही है। अपनी गर्लफ्रेंड की।" उन्होंने बताया कि स्क्रीन पर निजी जिंदगी के बारे में बात नहीं करने के लिए उन्हें कई लोगों से सलाह मिली थी। शहबाज ने कहा, "यहां तक कि उन्होंने कहा था- अगर आप बिग बॉस में जाएं तो मेरा नाम मत लेना।, कशिश उनका नाम है।" अब लोग कशिश के बारे में जानना चाहते हैं।
परिचय
जानिए कौन हैं शहबाज की गर्लफ्रेंड कशिश
रिपोर्ट्स के अनुसार, शहबाज जिस कशिश के बारे में बात कर रहे थे, वह पेशे से सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं। उनके इंस्टाग्राम पर 8,000 से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। शहबाज के अलावा, कशिश अभिनेत्री शहनाज को फॉलो करती हैं। हालांकि, वह निजी और पेशेवर जिंदगी की जानकारी निजी रखती है, लेकिन 'बिग बॉस' के दर्शकों के बीच उनकी लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है। शहबाज के अपने रिश्ते की अप्रत्यक्ष रूप से पुष्टि करने पर उनके प्रशंसक भी काफी खुश हैं।