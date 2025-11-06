'बिग बॉस 19': कौन हैं कशिश अग्रवाल, जिसे डेट कर रहे शहनाज के भाई शहबाज बदेशा?

खुलासा

शहबाज ने गर्लफ्रेंड पर दिया संकेत

लाइवफीड के दौरान, शहबाज शो में अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हुए कहते हैं, "आज मुझे किसी की याद आ रही है। अपनी गर्लफ्रेंड की।" उन्होंने बताया कि स्क्रीन पर निजी जिंदगी के बारे में बात नहीं करने के लिए उन्हें कई लोगों से सलाह मिली थी। शहबाज ने कहा, "यहां तक कि उन्होंने कहा था- अगर आप बिग बॉस में जाएं तो मेरा नाम मत लेना।, कशिश उनका नाम है।" अब लोग कशिश के बारे में जानना चाहते हैं।