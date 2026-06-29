'अवारपन 2' का टीजर हुआ जारी, इमरान हाशमी की गैंगस्टर शिवम के रूप में हुई वापसी

कब रिलीज होगी 'आवारपन 2'?

टीजर को पहली फिल्म की 19वीं सालगिरह पर रिलीज किया गया है। टीजर का अंत शिवम के एक गहरे डायलॉग के साथ होता है, जो है 'इस बार या तो ये आवारापन खत्म होगा या मैं।'

यह फिल्म 14 अगस्त, 2026 को दुनियाभर के सिनेमाघरों में दस्तक देगी। फिल्म में 'तो फिर आओ' और 'तेरा मेरा रिश्ता' जैसे कई पुराने और पसंदीदा गाने नए अंदाज में सुनने को मिलेंगे।

इसके साथ ही, फिल्म रिलीज से पहले कुछ नए और बेहतरीन गाने भी सामने आएंगे।