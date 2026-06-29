'अवारपन 2' का टीजर हुआ जारी, इमरान हाशमी की गैंगस्टर शिवम के रूप में हुई वापसी
फिल्म 'आवारपन 2' का धमाकेदार टीजर आ गया है। इसमें इमरान हाशमी एक बार फिर अपने पुराने किरदार शिवम पंडित के रूप में नजर आएंगे, जो अपने अतीत से लड़ते दिख रहे हैं।
नितिन कक्कड़ ने इस फिल्म का निर्देशन किया है। इस बार शबाना आजमी एक ताकतवर खलनायिका की भूमिका में हैं, वहीं दिशा पाटनी एक रहस्यमयी किरदार निभाती दिखेंगी।
फिल्म का माहौल काफी गहरा और जोरदार है, जिसमें कई नाटकीय टक्कर देखने को मिलेंगी।
कब रिलीज होगी 'आवारपन 2'?
टीजर को पहली फिल्म की 19वीं सालगिरह पर रिलीज किया गया है। टीजर का अंत शिवम के एक गहरे डायलॉग के साथ होता है, जो है 'इस बार या तो ये आवारापन खत्म होगा या मैं।'
यह फिल्म 14 अगस्त, 2026 को दुनियाभर के सिनेमाघरों में दस्तक देगी। फिल्म में 'तो फिर आओ' और 'तेरा मेरा रिश्ता' जैसे कई पुराने और पसंदीदा गाने नए अंदाज में सुनने को मिलेंगे।
इसके साथ ही, फिल्म रिलीज से पहले कुछ नए और बेहतरीन गाने भी सामने आएंगे।