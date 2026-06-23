इमरान हाशमी शैतानी दुनिया में करेंगे वापसी, हॉरर फिल्म 'रूह' से आई पहली झलक

टीजर

'रूह' में दिखी इमरान की पहली झलक

विकेड फिल्म्स द्वारा निर्मित 'रूह' का टीजर जारी किया गया है, जो एक डरावनी दुनिया का सामना कराता है। टीजर में शीर्षक का ऐलान किया गया है। आखिर में इमरान की एक झलक दिखाई गई है, जहां उनकी पूरी काली आंखें एक भय पैदा करती हैं। फिल्म की पटकथा मयंक और विशाल कपूर ने लिखी है, जो 'लपाछपी' और 'छोरी' के लिए जाने जाते हैं । यह हिंदी, तमिल और तेलुगु भाषाओं के साथ 2027 में सिनेमाघरों में दस्तक देगी।