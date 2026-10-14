'गनमास्टर G9' के सेट पर बड़ा हादसा, पलटी SUV में बाल-बाल बचे इमरान हाशमी

इमरान हाशमी फिल्म 'गनमास्टर G9' की शूटिंग के दौरान एक बड़े हादसे का शिकार होने से बाल-बाल बच गए।

हुआ यूं कि एक स्टंट के दौरान एक SUV हवा में उछलकर पलटी और उनके बिल्कुल करीब से गुजरते हुए एक वैन से जा टकराई।

गनीमत रही कि इस खतरनाक क्लाइमैक्स दृश्य में सभी सुरक्षित बच गए और किसी को कोई चोट नहीं आई।