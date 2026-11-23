21 साल बाद फिर लौटेगी इमरान हाशमी-हिमेश रेशमिया की जोड़ी, 'गनमास्टर G9' में मचेगा धमाल
इमरान हाशमी और हिमेश रेशमिया 21 साल बाद एक बार फिर साथ आ गए हैं। वह फिल्म 'गनमास्टर G9' में एक नए गाने के लिए साथ काम कर रहे हैं।
उनकी इस वापसी को 'इंडियन आइडल लेजेंड्स रिटर्न' शो पर खास तौर से दिखाया गया। वहां दोनों ने बताया कि यह साथ काम करना और यह शो उनके लिए कितना मायने रखता है।
यह फिल्म 27 नवंबर को रिलीज होगी।
इमरान ने फैंस को दिया लगातार समर्थन का श्रेय
इमरान ने कहा कि उनकी लगातार कामयाबी का श्रेय उन फैंस को जाता है, जो हमेशा उनके साथ खड़े रहे हैं। उन्होंने यह भी बताया कि फिल्में तो बदलती रहती हैं, लेकिन दर्शकों का प्यार ही असली और हमेशा रहने वाली चीज है।
हिमेश ने बताया कि इमरान किस तरह गानों को पर्दे पर जीवंत कर देते हैं। यही वजह है कि उनके गाने लोगों के दिलों में उतर जाते हैं।
'आवारापन' जैसी हिट फिल्मों के बाद, दोनों 'गनमास्टर G9' को लेकर काफी उत्साहित हैं। उन्हें उम्मीद है कि यह फिल्म भी आज के दर्शकों से उसी तरह जुड़ेगी, जैसे उनकी पिछली फिल्में जुड़ी थीं।