इमरान ने कहा कि उनकी लगातार कामयाबी का श्रेय उन फैंस को जाता है, जो हमेशा उनके साथ खड़े रहे हैं। उन्होंने यह भी बताया कि फिल्में तो बदलती रहती हैं, लेकिन दर्शकों का प्यार ही असली और हमेशा रहने वाली चीज है।

हिमेश ने बताया कि इमरान किस तरह गानों को पर्दे पर जीवंत कर देते हैं। यही वजह है कि उनके गाने लोगों के दिलों में उतर जाते हैं।

'आवारापन' जैसी हिट फिल्मों के बाद, दोनों 'गनमास्टर G9' को लेकर काफी उत्साहित हैं। उन्हें उम्मीद है कि यह फिल्म भी आज के दर्शकों से उसी तरह जुड़ेगी, जैसे उनकी पिछली फिल्में जुड़ी थीं।