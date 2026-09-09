'द स्वीट लाइफ' के एमी विजेता जिम जिओघन नहीं रहे, 79 की उम्र में ली आखिरी सांस
जिम जिओघन, डिज्नी चैनल के लोकप्रिय शो 'द स्वीट लाइफ ऑफ जैक एंड कोडी' के एमी पुरस्कार विजेता रचनाकार, अब हमारे बीच नहीं रहे। उनका 79 साल की उम्र में निधन हो गया है।
उनकी बेटी जेनेविव ने इस खबर की पुष्टि की है, लेकिन उन्होंने निधन की वजह नहीं बताई है। 'स्वीट लाइफ' के अलावा, जिम ने 'थ्रीज कंपनी' और 'फैमिली मैटर्स' जैसे कई क्लासिक सिटकॉम को भी आकार दिया था।
जिम का टीवी और थिएटर करियर
1970 के दशक में उन्होंने एक कॉमेडी ट्रायो (3 लोगों के समूह) के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। इसके बाद उन्होंने 'सिल्वर स्पून्स' और 'इट्स गैरी शैंडलिंग्स शो' जैसे कार्यक्रमों के लिए लिखा।
थिएटर में भी उन्हें काफी कामयाबी मिली। उनका नाटक 'ओनली किडिंग' ऑफ-ब्रॉडवे पर 500 बार खेला गया था। बाद में उन्होंने इस सीरीज के भारतीय रूपांतरण, 'द स्वीट लाइफ ऑफ करण एंड कबीर' के एग्जीक्यूटिव निर्माता के तौर पर भी काम किया।
जिम अपने पीछे हंसी और मनोरंजन की एक शानदार विरासत छोड़ गए हैं। उनके परिवार में उनकी पत्नी एनी और बेटी जेनेविव हैं।