एमी अवॉर्ड्स नामांकन 2026: 'द पिट', 'हैक्स' और 'विडोज बे' ने मारी बाजी, देखें पूरी सूची

रिकॉर्ड

'द पिट' को मिले सबसे ज्यादा 25 नामांकन

78वें एमी अवार्ड्स 2026 के नामांकनों में कुल 25 नामांकनों के साथ 'द पिट' ने शीर्ष स्थान हासिल किया है। इसके ठीक पीछे लोकप्रिय कॉमेडी शो 'हैक्स' है, जिसने 1 ही साल में किसी भी कॉमेडी शो के लिए सबसे अधिक 24 नामांकनों का एक नया रिकॉर्ड कायम किया है। इनके अलावा 'विडोज बे' को 19 नामांकन और 'प्लुरिबस' को 18 नामांकन मिले हैं, जबकि नेटफ्लिक्स की चर्चित सीरीज 'बीफ' को भी 16 नामांकनों के साथ बड़ी कामयाबी मिली है।