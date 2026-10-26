एमी पुरस्कार विजेता वॉइस अभिनेता एरिक बाउजा का निधन, 'लूनी ट्यून्स' के लिए थे मशहूर

बाउजा के निधन की पुष्टि उनके परिवार ने 25 अक्टूबर (रविवार) को उनके इंस्टाग्राम पेज पर साझा करते हुए की।

बयान में कहा गया, "एमी पुरस्कार विजेता वॉइस आर्टिस्ट और प्रतिष्ठित 'लूनी ट्यून्स' कैरेक्टर्स बग्स बनी और डैफी डक के साथ-साथ दर्जनों दूसरे पसंदीदा कार्टून कैरेक्टर्स की मॉडर्न आवाज देने वाले एरिक बाउजा का अचानक निधन हो गया है। उनसे जुड़ी ज्यादा जानकारी जल्द ही दी जाएगी।"

इस खबर के आते ही फैंस शोक में डूब गए हैं।