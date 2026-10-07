इस सौदे के बाद हॉलीवुड की मनोरंजन कंपनी तैयार हुई है

वार्नर ब्रदर्स डिस्कवरी के साथ सौदे से पैरामाउंट को क्या मिला?

लेखन बिश्वजीत कुमार 10:43 am Oct 07, 202610:43 am

क्या है खबर?

पैरामाउंट स्काईडांस ने वार्नर ब्रदर्स डिस्कवरी का 110 अरब डॉलर (लगभग 9,600 अरब रुपये) का अधिग्रहण पूरा कर लिया है। इस सौदे के बाद हॉलीवुड की मनोरंजन कंपनी तैयार हुई है, जिसकी कमान डेविड एलिसन के पास है। सौदे में वार्नर ब्रदर्स के साथ CBS, CNN, पैरामाउंट, HBO मैक्स और DC स्टूडियोज जैसे बड़े ब्रांड शामिल हैं। यह विलय ऐसे समय हुआ है, जब हॉलीवुड स्ट्रीमिंग की बढ़ती लागत और घटते केबल कारोबार जैसी चुनौतियों से जूझ रहा है।