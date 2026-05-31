स्टीवन स्पीलबर्ग की फिल्म में AI का इस्तेमाल करने से एमिली ब्लंट का साफ इनकार, खुद मुंह से निकालीं खौफनाक आवाजें

क्या फिल्मों से इंसानी रचनात्मकता खत्म कर रहा AI?

एमिली ने 'हॉट वन्स' शो पर अपने इस फैसले के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि वह इन अजीबोगरीब आवाजों को खुद बनाना चाहती थीं। एक साउंड डिजाइनर के साथ मिलकर एमिली ने कई तरह के क्लिक्स और हम्स रिकॉर्ड किए, जो बाद में फिल्म के डरावने इफेक्ट का हिस्सा बन गए। एमिली का यह चुनाव फिल्मों में AI की वजह से रचनात्मकता पर पड़ने वाले असर को लेकर बढ़ती चिंताओं को भी दर्शाता है।