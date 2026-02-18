एल्विश यादव का नया गाना 'जस्टिन बीबर' जारी, ईशा मालवीय संग जोड़ी लगी शानदार

लेखन ज्योति सिंह 01:47 pm Feb 18, 202601:47 pm

क्या है खबर?

मशहूर यूट्यबर और 'बिग बॉस OTT 2' के विजेता एल्विश यादव का नया गाना 'जस्टिन बीबर' जारी हो गया है जिसने आते ही यूट्यूब पर धमाल मचा दिया। संगीतकार अनु अमानत की आवाज में इस हरियाणवी गाने को गाया गया है, जबकि रैप खुद एल्विश ने किया है। गाने का निर्माण फ्लेम म्यूजिक और नितेश उजोली ने मिलकर किया है। 'जस्टिन बीबर' में एल्विश के साथ ईशा मालवीय नजर आई हैं। दोनों की जोड़ी को फैंस ने जबरदस्त बताया है।