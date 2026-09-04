एलविश यादव ने तेजस्वी प्रकाश पर सेट 'प्लेग्राउंड 5' का फुटेज लीक करने का लगाया आरोप, छेड़ी सोशल मीडिया जंग
'प्लेग्राउंड' के 5वें सीजन में मेंटर्स एल्विस यादव और तेजस्वी प्रकाश के बीच टीम से बातचीत के दौरान जबरदस्त बहस हो गई।
तेजस्वी ने जब एल्विस को बीच में टोका, तब यह विवाद शुरू हुआ और बात इतनी बढ़ गई कि दोनों ने एक-दूसरे को काफी खरी-खोटी सुनाई।
अब यह झगड़ा ऑनलाइन भी पहुंच गया है, जहां दोनों की तरफ से नए आरोप-प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं।
एल्विश ने तेजस्वी पर फुटेज लीक करने का आरोप लगाया
एपिसोड के टेलीकास्ट होने के बाद एल्विस ने एक्स पर अपनी बात रखी। उन्होंने खुद पर लग रहे लिंग से जुड़े आरोपों का खंडन करते हुए कहा, 'हर बात में लिंग का एंगल लाना बिल्कुल ठीक नहीं है।'
उन्होंने तेजस्वी पर शो के फुटेज लीक करने और गलत इंटरव्यू देने का भी आरोप लगाया।
एल्विस ने आगे कहा, 'झूठे इंटरव्यू देना और मेरे फैंस के बारे में अपमानजनक बातें करना बर्दाश्त से बाहर है। सिर्फ खुद को कूल दिखाने या दूसरे को गलत साबित करने के लिए सेट से वीडियो लीक करना भी सरासर गलत है।'