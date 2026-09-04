एलविश यादव ने तेजस्वी प्रकाश पर सेट 'प्लेग्राउंड 5' का फुटेज लीक करने का लगाया आरोप, छेड़ी सोशल मीडिया जंग

एपिसोड के टेलीकास्ट होने के बाद एल्विस ने एक्स पर अपनी बात रखी। उन्होंने खुद पर लग रहे लिंग से जुड़े आरोपों का खंडन करते हुए कहा, 'हर बात में लिंग का एंगल लाना बिल्कुल ठीक नहीं है।'

उन्होंने तेजस्वी पर शो के फुटेज लीक करने और गलत इंटरव्यू देने का भी आरोप लगाया।

एल्विस ने आगे कहा, 'झूठे इंटरव्यू देना और मेरे फैंस के बारे में अपमानजनक बातें करना बर्दाश्त से बाहर है। सिर्फ खुद को कूल दिखाने या दूसरे को गलत साबित करने के लिए सेट से वीडियो लीक करना भी सरासर गलत है।'