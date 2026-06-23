'लॉक अप 2' में कौन-कौन? एकता कपूर ने कर दिया 3 बड़े नामों का खुलासा मनोरंजन Jun 23, 2026

'लॉक अप- सच या सजा' का दूसरा सीजन 27 जून, 2026 से शुरू होने वाला है। शो की निर्माता एकता कपूर ने मुंबई में हुए एक खास इवेंट में पहले 3 कंटेस्टेंट्स के नामों का ऐलान किया।

इस इवेंट में TV के जाने-माने अभिनेता राम कपूर, सबकी चहेती शिवंगी जोशी और UAE की मॉडल पामेला सेरेना के नाम बताए गए। शो की मेजबानी रितेश देशमुख और फराह खान करते दिखेंगे।