'लॉक अप 2' में कौन-कौन? एकता कपूर ने कर दिया 3 बड़े नामों का खुलासा
'लॉक अप- सच या सजा' का दूसरा सीजन 27 जून, 2026 से शुरू होने वाला है। शो की निर्माता एकता कपूर ने मुंबई में हुए एक खास इवेंट में पहले 3 कंटेस्टेंट्स के नामों का ऐलान किया।
इस इवेंट में TV के जाने-माने अभिनेता राम कपूर, सबकी चहेती शिवंगी जोशी और UAE की मॉडल पामेला सेरेना के नाम बताए गए। शो की मेजबानी रितेश देशमुख और फराह खान करते दिखेंगे।
कंटेस्टेंट्स की खासियतें
राम ने 'बड़े अच्छे लगते हैं' जैसे सीरियल से खूब नाम कमाया है। वहीं शिवंगी 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' में नायरा का किरदार निभाकर घर-घर में लोकप्रिय हुई हैं।
अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभागी पामेला भी शो में अपनी अलग पहचान बनाएंगी। वह मिसेज UAE वर्ल्ड 2022 रह चुकी हैं और नेटफ्लिक्स के शो 'डेसी ब्लिंग' में भी नजर आ चुकी हैं।
'लॉक अप 2' का बना हुआ है बज
पहले सीजन की जबरदस्त कामयाबी के बाद 'लॉक अप 2' जल्द ही प्रीमियर होने वाला है और इसे लेकर दर्शकों में पहले से ही खूब चर्चा है।