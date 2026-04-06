एकता कपूर ने सुनाया अनसुना किस्सा

अक्षय कुमार ने फिल्म फ्लॉप होने पर लौटाई थी फीस, एकता कपूर ने सुनाया किस्सा

लेखन ज्योति सिंह 07:28 pm Apr 06, 202607:28 pm

क्या है खबर?

अक्षय कुमार और निर्देशक प्रियदर्शन अपनी हॉरर-कॉमेडी फिल्म 'भूत बंगला' के साथ वापसी कर रहे हैं। निर्माताओं ने 6 अप्रैल को मुंबई में एक कार्यक्रम रखा, जिसमें फिल्म का धमाकेदार ट्रेलर लॉन्च किया गया। इस मौके पर फिल्म की पूरी कास्ट के साथ एकता कपूर भी शामिल हुईं जो 'भूत बंगला' की प्रोड्यूसर हैं। उन्होंने अक्षय के साथ अपने पिछले सहयोग काे याद किया और बताया कि कैसे अभिनेता ने फिल्म फ्लॉप होने पर उन्हें फीस लौटा दी थी।