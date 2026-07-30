एकता कपूर ने किराए पर उठाया अपना जुहू वाला घर, हर महीने इतने लाख का होगा फायदा

यह पहली बार नहीं है जब एकता ने कोई संपत्ति किराए पर दी है। साल 2021 में, उन्होंने इसी बिल्डिंग में एक और मंजिल किराए पर लिया था, जिसका मासिक किराया 2.7 लाख रुपये था।

कपूर परिवार का मुंबई के संपत्ति बाजार में काफी सक्रिय रहना कोई नई बात नहीं है। पिछले साल, उन्होंने अंधेरी में स्थित बालाजी IT पार्क को 855 करोड़ में बेचा था।

इसके अलावा, उन्होंने वर्ली में एक अपार्टमेंट 12 करोड़ से ज्यादा में बेचा था और साल 2021 में पुणे की एक जमीन 20 करोड़ में बेची थी। उनका रियल एस्टेट पोर्टफोलियो हमेशा सुर्खियों में रहता है।