एकता कपूर ने किराए पर उठाया अपना जुहू वाला घर, हर महीने इतने लाख का होगा फायदा
टेलीविजन की मशहूर निर्माता एकता कपूर ने अपने जुहू स्थित घर 'एकता हाउस' का एक मंजिल किराए पर दे दिया है।
यह 2 साल का करार मार्च 2025 से शुरू होगा और इसके लिए उन्हें हर महीने 1.5 लाख रुपये का किराया मिलेगा।
इस समझौते में एक पार्किंग की जगह भी शामिल है। खबर के मुताबिक, इस पूरे करार को पिछले हफ्ते आधिकारिक तौर पर रजिस्टर किया गया है।
साथ ही, पूरे 2 साल की अवधि के किराए के लिए पोस्ट-डेटेड चेक भी दिए गए हैं।
एकता परिवार के मुंबई में संपत्ति सौदे
यह पहली बार नहीं है जब एकता ने कोई संपत्ति किराए पर दी है। साल 2021 में, उन्होंने इसी बिल्डिंग में एक और मंजिल किराए पर लिया था, जिसका मासिक किराया 2.7 लाख रुपये था।
कपूर परिवार का मुंबई के संपत्ति बाजार में काफी सक्रिय रहना कोई नई बात नहीं है। पिछले साल, उन्होंने अंधेरी में स्थित बालाजी IT पार्क को 855 करोड़ में बेचा था।
इसके अलावा, उन्होंने वर्ली में एक अपार्टमेंट 12 करोड़ से ज्यादा में बेचा था और साल 2021 में पुणे की एक जमीन 20 करोड़ में बेची थी। उनका रियल एस्टेट पोर्टफोलियो हमेशा सुर्खियों में रहता है।