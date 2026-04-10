एकता कपूर 2 नई सीरीज का करेंगी निर्माण

एकता कपूर फिर चलीं OTT की ओर, 2 नई सीरीज के लिए नेटफ्लिक्स से मिलाया हाथ

लेखन ज्योति सिंह 12:47 pm Apr 10, 202612:47 pm

क्या है खबर?

टीवी की क्वीन कही जाने वालीं एकता कपूर अपनी प्रोडक्शन कंपनी बालाजी टेलीफिल्म्स के जरिए 'ब्रोकन बट ब्यूटीफुल' और 'अपहरण' जैसी कई सीरीज का निर्माण कर चुकी हैं। फिलहाल वह अक्षय कुमार अभिनीत और प्रियदर्शन द्वारा निर्देशित हॉरर-कॉमेडी फिल्म 'भूत बंगला' से चर्चा में हैं।, जिसकी वह निर्माता हैं। इस बीच खबर है कि एकता 2 नई वेब सीरीज का निर्माण करने जा रही हैं। इन दोनों सीरीज के लिए उन्होंने डिजिटल स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स से हाथ मिलाया है।