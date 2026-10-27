एकता कपूर का बड़ा ऐलान: अब 'नागिन 8' नहीं, जानिए क्या होगा नया नाम

एकता कपूर ने हाल ही में ऐलान किया है कि उनके मशहूर शो 'नागिन' के अगले सीजन को 'नागिन 8' नाम नहीं दिया जाएगा।

उनका मानना है कि 8 का अंक उनके लिए अशुभ है। इसलिए वह 'नागिन 7.9' या फिर सीधे 'नागिन 9' जैसे नामों पर विचार कर रही हैं। उन्होंने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर यह घोषणा की और अभी वह दूसरे नाम पर भी गौर कर रही हैं।