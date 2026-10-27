एकता कपूर का बड़ा ऐलान: अब 'नागिन 8' नहीं, जानिए क्या होगा नया नाम
मनोरंजन
एकता कपूर ने हाल ही में ऐलान किया है कि उनके मशहूर शो 'नागिन' के अगले सीजन को 'नागिन 8' नाम नहीं दिया जाएगा।
उनका मानना है कि 8 का अंक उनके लिए अशुभ है। इसलिए वह 'नागिन 7.9' या फिर सीधे 'नागिन 9' जैसे नामों पर विचार कर रही हैं। उन्होंने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर यह घोषणा की और अभी वह दूसरे नाम पर भी गौर कर रही हैं।
एकता ने 'नागिन' के लिए 8 को अशुभ माना
इस फैसले से साफ पता चलता है कि वह आने वाले सीजन को 'नागिन 8' नाम नहीं देना चाहतीं, क्योंकि 8 अंक उनके लिए शुभ नहीं माना जाता।
वैसे भी 'नागिन' सीरीज की दर्शकों के बीच आज भी अच्छी पकड़ है। नाम में इस बदलाव के जरिए एकता शायद कुछ नया और दिलचस्प पेश करना चाहती हैं।