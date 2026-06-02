क्या एकता कपूर ला रहीं 'लॉकअप' का दूसरा सीजन? प्रोमो देख उत्सुक हुए फैंस
क्या है खबर?
टीवी की क्वीन एकता कपूर साल 2022 में रियलिटी शो 'लॉकअप' लेकर आई थीं। MX प्लेयर पर आने वाले इस शो की मेजबानी कंगना रनौत ने की थी और मुनव्वर फारूकी इसके विजेता थे। फिलहाल फैंस दूसरे सीजन का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इस बीच एकता ने अपने इंस्टाग्राम पर एक प्रोमो वीडियो जारी करते हुए हलचल मचा दी है। फैंस भी जानने को बेताब हैं कि यह 'लॉकअप 2' का प्रोमो है या कोई नया शो है।
प्रोमो
शो के प्रोमो ने बढ़ाई सोशल मीडिया पर हलचल
प्रोमो की शुरुआत एक महिला से होती है, जिसका चेहरा अंधेरे में छिपा है। साथ में एक हीरा जड़ा चाकू, चेस गेम और ब्लैक पैंथर की झलक भी दिखाई जाती है। फैंस का अनुमान है कि सिंघासन पर बैठी यह महिला खुद एकता हैं। कैप्शन दिया गया है, 'कुछ लड़कियों के रगों में चमक होती है और कुछ खुलासे इंतजार के लायक होते हैं!! एक.... #जल्दचमकेंगे।' वीडियो देखने के बाद फैंस शो के आधिकारिक ऐलान का इंतजार कर रहे हैं।
ट्विटर पोस्ट
यहां देखिए प्रोमो
Some girls have glitter in their veins and some revelations are worth the wait !!— Ektaa R Kapoor (@EktaaRKapoor) June 2, 2026
Ek…. ♠️🐆#ShiningSoon pic.twitter.com/q2oBEmVn0f