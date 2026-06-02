एकता कपूर के प्रोमो ने बढ़ाई हलचल

क्या एकता कपूर ला रहीं 'लॉकअप' का दूसरा सीजन? प्रोमो देख उत्सुक हुए फैंस

लेखन ज्योति सिंह 05:34 pm Jun 02, 202605:34 pm

क्या है खबर?

टीवी की क्वीन एकता कपूर साल 2022 में रियलिटी शो 'लॉकअप' लेकर आई थीं। MX प्लेयर पर आने वाले इस शो की मेजबानी कंगना रनौत ने की थी और मुनव्वर फारूकी इसके विजेता थे। फिलहाल फैंस दूसरे सीजन का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इस बीच एकता ने अपने इंस्टाग्राम पर एक प्रोमो वीडियो जारी करते हुए हलचल मचा दी है। फैंस भी जानने को बेताब हैं कि यह 'लॉकअप 2' का प्रोमो है या कोई नया शो है।