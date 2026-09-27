'बिग बॉस 20' के बीच रीति तिवारी पर मशहूर गायक के गंभीर आरोप, कपड़े फेंकने से लेकर कई बड़े खुलासे

पंजाबी गायक एकम बावा ने अपनी पूर्व सौतेली बेटी रीति तिवारी और उनकी मां रानी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। एक हालिया इंस्टाग्राम वीडियो में बावा ने दावा किया कि रीति और उनकी मां ने उन्हें काफी परेशान किया। उन्होंने एक घटना का जिक्र करते हुए कहा कि एक झगड़े के दौरान रीति ने कथित तौर पर उनके कपड़े फेंक दिए थे। बावा ने ये भी कहा कि जब तक रीति ‘बिग बॉस 20’ के घर में हैं, वो सोशल मीडिया पर उनसे जुड़ी और भी बातें सामने लाते रहेंगे।