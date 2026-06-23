कंगना रनौत की लॉक अप की मेजबानी से हुई छुट्टी, जानिए कौन होगा शो का नया होस्ट?

किस OTT पर दिखेगा 'लॉक अप 2'?

शो का दूसरा सीजन अब ALTT बालाजी और MX प्लेयर पर नहीं बल्कि नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होगा, जिससे इसे दुनिया भर के दर्शकों तक पहुंचने का मौका मिलेगा।

नए सीजन का प्रीमियर 27 जून को होगा। इसमें कंटेस्टेंट्स एक जेल जैसे सेट-अप में रहेंगे और विभिन्न टास्क के जरिए, गठबंधन बनाकर, साथ ही अपने गहरे राज साझा कर एक-दूसरे से मुकाबला करते दिखेंगे।

अभी तक नए होस्ट का नाम सामने नहीं आया है, लेकिन फिल्म अभिनेता रितेश देशमुख और कोरियोग्राफर फराह खान के नामों की चर्चा काफी तेज है।

नेटफ्लिक्स भी इस शो को लेकर दर्शकों में खूब उत्सुकता बढ़ा रहा है। सड़कों पर और सोशल मीडिया पर मास्क लगाए कैदी दिखाई दे रहे हैं, जो लोगों में शो को लेकर उत्सुकता बढ़ा रहे हैं।