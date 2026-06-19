श्रद्धा कपूर की फिल्म 'ईथा' का टीजर रिलीज

'ईथा' टीजर: विठाबाई नारायणगांवकर के रूप में श्रद्धा कपूर का धमाका, पहली बार दिखा ये रूप

लेखन नेहा शर्मा 11:43 am Jun 19, 202611:43 am

क्या है खबर?

बॉलीवुड की 'स्त्री' यानी श्रद्धा कपूर एक बार फिर बॉक्स ऑफिस पर धमाका करने के लिए तैयार हैं। निर्देशक लक्ष्मण उतेकर की आगामी फिल्म 'ईथा' का पहला टीजर सिनेमाघरों में शाहिद कपूर, कृति सैनन और रश्मिका मंदाना की फिल्म 'कॉकटेल 2' के साथ विशेष रूप से दिखाया गया, जिसमें श्रद्धा कपूर का अब तक का सबसे चौंकाने वाला अवतार देखने को मिल रहा है। इस फिल्म में श्रद्धा मशहूर तमाशा कलाकार 'विठाबाई नारायणगांवकर' के किरदार में नजर आ रही हैं।