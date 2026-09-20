इजरायल-गाजा विवाद में घिरे एड शीरन, रैपर मैकलमोर को टूर से निकालने पर बोले- मैं कोई आंदोलनकारी नहीं

एड शीरन ने अपने ‘लूप टूर’ को लेकर चल रहे विवाद पर फिलाडेल्फिया के कॉन्सर्ट में खुलकर बात की। विवाद तब शुरू हुआ, जब रैपर मैकलमोर को फिलिस्तीन के समर्थन में दिए गए बयानों के बाद टूर से हटा दिया गया। शीरन ने कहा कि वो एक्टिविस्ट म्यूजिशियन नहीं बनना चाहते और उनके शो संगीत, एकता और इंसानियत के लिए हैं। उन्होंने 7 अक्टूबर, 2023 को इजरायल में हुए हमले को भयानक बताया और गाजा की स्थिति को भी ‘दुखद और सही नहीं ठहराए जा सकने वाली’ बताया। शीरन ने पूरे विवाद के बीच फैंस से माफी भी मांगी।