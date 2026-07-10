सबूत मिटाने 13वीं मंजिल से फेंका फोन, ED ने फिल्म निर्माता के विदेश में पकड़े अरबों के खाते

US और UK भी कर रहे हैं धर्मेश के सौदों की जांच

ED का कहना है कि धर्मेश को कुछ एक्सपोर्ट पेमेंट या तो मिले ही नहीं, या फिर उन्हें किसी अनजान तीसरे व्यक्ति के जरिए भेजा गया, जिसके लिए कोई आधिकारिक कागजात भी नहीं थे।

छापेमारी के दौरान, धर्मेश ने सबूत मिटाने के लिए 13वीं मंजिल से अपना फोन नीचे फेंक दिया, लेकिन जांचकर्ताओं को वह फोन वापस मिल गया।

अमेरिका और UK की अथॉरिटीज भी उनके पुराने सौदों की जांच कर रही हैं। 2016 में UK कस्टम्स ने उनके पास से सोना जब्त किया था, जिसके बारे में उन्होंने सही जानकारी नहीं दी थी।