बेंगलुरु में 'इकोज ऑफ अर्थ' का 10वां संस्करण फिर लौटेगा, संगीत-कला का होगा महासंगम

बेंगलुरु में नंदी हिल्स की तलहटी में हर साल होने वाला संगीत और कला का फेस्टिवल 'इकोज ऑफ अर्थ' इस बार अपने 10वें एडिशन के साथ वापसी कर रहा है।

यह फेस्टिवल 5 और 6 दिसंबर, 2026 को आयोजित किया जाएगा। इस साल इसकी थीम 'आर्टरीज ऑफ लाइफ' रखी गई है, जिसके तहत संगीत, कला और कई बेहतरीन अनुभवों के जरिए भारत की नदियों पर खास ध्यान दिया जाएगा।

ये सभी कार्यक्रम प्रकृति के खूबसूरत माहौल के बीच आयोजित होंगे।