ड्वेन जॉनसन ने बताईं माउई के एक्शन की चुनौतियां, कही ये बात मनोरंजन Jun 29, 2026

ड्वेन जॉनसन 'मोआना' में माउई के रूप में वापसी कर रहे हैं और यह फिल्म 10 जुलाई, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।

इस बार वह एनिमेटेड फिल्म में माउई की आवाज देने के बजाय पर्दे पर खुद दिखेंगे, लेकिन इस बार उन्हें एक्शन दृश्य से ज्यादा डांस के स्टेप्स सीखना मुश्किल लगा। उन्होंने बताया, 'डांस का टाइमिंग ज्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि उसमें संगीत भी शामिल है।'

उन्होंने यह भी कहा कि खासकर लोगों के पसंदीदा गानों के स्टेप्स और बोल को सही तरीके से करना एक अतिरिक्त दबाव लाता है।