ड्वेन जॉनसन ने बताईं माउई के एक्शन की चुनौतियां, कही ये बात
ड्वेन जॉनसन 'मोआना' में माउई के रूप में वापसी कर रहे हैं और यह फिल्म 10 जुलाई, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।
इस बार वह एनिमेटेड फिल्म में माउई की आवाज देने के बजाय पर्दे पर खुद दिखेंगे, लेकिन इस बार उन्हें एक्शन दृश्य से ज्यादा डांस के स्टेप्स सीखना मुश्किल लगा। उन्होंने बताया, 'डांस का टाइमिंग ज्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि उसमें संगीत भी शामिल है।'
उन्होंने यह भी कहा कि खासकर लोगों के पसंदीदा गानों के स्टेप्स और बोल को सही तरीके से करना एक अतिरिक्त दबाव लाता है।
फिल्म में हैं पुराने गाने और वैसा ही सफर
इस फिल्म में मोआना और माउई की कहानी बिल्कुल वैसी ही है, जहां वे अपने लोगों को बचाने और ते फिटी के दिल को वापस लाने के लिए एक बड़ी खोज पर निकलते हैं, ठीक पहले वाली एनिमेटेड फिल्म की तरह।
फिल्म में लिन-मैनुअल मिरांडा, ओपेताया फोआई और मार्क मैनसिना के लिखे हुए पुराने गाने भी शामिल होंगे। इसे एक नए अंदाज में पेश किया जाएगा ताकि पहली फिल्म के उन सभी पहलुओं का सम्मान किया जा सके जिन्हें दर्शकों ने बहुत पसंद किया था।