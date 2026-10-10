रूपक कुमार की पहली शॉर्ट फिल्म 'दुति चाका' का कमाल, कोलकाता अंतरराष्ट्रीय शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल में मचाएगी धमाल

फिल्म 'दुति चाका' सच्ची घटनाओं से प्रेरित है। ये दिखाती है कि बिना पूरी सच्चाई जाने लिए गए फैसले बच्चों की जिंदगी पर कितना गहरा असर डाल सकते हैं। फिल्म में गोपाल का किरदार रानित दिंदा और बबलू का किरदार सप्तंग्शु बख्शी ने निभाया है। इनके अलावा मलय सरकार और सौरभिता रॉय भी अहम भूमिकाओं में नजर आएंगे। रूपक कुमार को उम्मीद है कि फिल्म दर्शकों को यह सोचने पर मजबूर करेगी कि समाज की बनी-बनाई धारणाएं किसी बच्चे की जिंदगी को कैसे बदल सकती हैं।