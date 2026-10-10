रूपक कुमार की पहली शॉर्ट फिल्म 'दुति चाका' का कमाल, कोलकाता अंतरराष्ट्रीय शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल में मचाएगी धमाल
रूपक कुमार की पहली शॉर्ट फिल्म 'दुति चाका' को 2027 में होने वाले सातवें अंतरराष्ट्रीय कोलकाता शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल के लिए चुना गया है। फिल्म का नाम का मतलब '2 पहिए' है। इसकी कहानी आठ साल के 2 दोस्तों, गोपाल और बबलू की है, जो साइकिल चलाते हुए और कोलकाता जाने के सपने देखते हुए अपना बचपन बिताते हैं। उनकी जिंदगी में तब बड़ा बदलाव आता है, जब गोपाल पर फेंका हुआ चिप्स का पैकेट चुराने का झूठा आरोप लगा दिया जाता है।
झूठे आरोप और बचपन की कहानी
फिल्म 'दुति चाका' सच्ची घटनाओं से प्रेरित है। ये दिखाती है कि बिना पूरी सच्चाई जाने लिए गए फैसले बच्चों की जिंदगी पर कितना गहरा असर डाल सकते हैं। फिल्म में गोपाल का किरदार रानित दिंदा और बबलू का किरदार सप्तंग्शु बख्शी ने निभाया है। इनके अलावा मलय सरकार और सौरभिता रॉय भी अहम भूमिकाओं में नजर आएंगे। रूपक कुमार को उम्मीद है कि फिल्म दर्शकों को यह सोचने पर मजबूर करेगी कि समाज की बनी-बनाई धारणाएं किसी बच्चे की जिंदगी को कैसे बदल सकती हैं।