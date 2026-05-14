फिल्म 'द ग्रेट ग्रैंड सुपरहीरो' से आया पहला गाना, जैकी श्रॉफ का नया अंदाज छाया

गाना

जोश और अराजक माहौल से भरपूर है गाना

'दुश्मन का दादा' अपने शीर्षक की तरह ही अनोखा है, जिसमें जोश, शरारत और अराजक माहौल दिखता है। इसका वीडियो ऐसी पागलपन वाली दुनिया में ले जाता है, जहां एलियंस, अराजकता और भरपूर मनोरंजन का संगम है। गाने के बोल आरुषी कुशाल ने लिखे हैं, जबकि संगीत कंपोजर अजय जयंती हैं। जैकी का सुपरहीरो वाला नया अंदाज देखने में बेहद दिलचस्प प्रतीत होता है। मनीष सैनी द्वारा निर्देशित फिल्म में प्रतीक बब्बर, भाग्यश्री और रघुवीर यादव जैसे कलाकार भी हैं।