'मातृभूमि' के लिए सलमान खान ने लद्दाख में झोंकी जान, करेंगे 45 दिन की शूटिंग मनोरंजन Apr 21, 2026

सलमान खान अपनी आने वाली फिल्म 'मातृभूमि' के लिए अपनी फिटनेस पर जबरदस्त तरीके से ध्यान दे रहे हैं। पहले इस फिल्म का नाम 'बैटल ऑफ गलवान' था, लेकिन अब फिल्म में गलवान घाटी की घटना का सीधा जिक्र नहीं किया गया है। अब फिल्म को बड़े मुद्दों पर केंद्रित किया गया है। लद्दाख के ऊंचाई वाले इलाकों में 45 दिनों के मुश्किल शूट के दौरान सलमान ने अपनी फिटनेस पर कड़ी मेहनत की। चोटिल होने पर भी उन्होंने वर्कआउट जारी रखा और अपनी भूमिका के लिए खुद को बेहतरीन तरीके से तैयार किया।