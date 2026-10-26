तनुज विरवानी का खुलासा: 12 साल सेट पर की मेहनत, OTT ने बदली किस्मत

तनुज के लिए तो फिल्मों के सेट ही उनके असली क्लासरूम रहे हैं। वह अपने साथी कलाकारों और हर एक प्रोजेक्ट को इसका श्रेय देते हैं, जिन्होंने उन्हें इतना कुछ सिखाया।

उनका मानना है कि OTT प्लेटफॉर्म्स ने उनके करियर को एक नई दिशा दी है और उन्हें ज्यादा गहरे किरदार निभाने का मौका मिला है।

अब काम और परिवार की जिम्मेदारियां एक साथ संभालते हुए, पिता बनने के बाद भी वे कहते हैं कि अभिनय के प्रति उनका यही जुनून उन्हें हर उतार-चढ़ाव से जूझने का हौसला देता है।

उनके शब्दों में, "कला और इसकी बारीकियों से प्यार ही इस काम की असली वजह है। बाकी सब कुछ दूसरे नंबर पर है।"