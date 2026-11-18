'द रेलवे मेन' के निर्देशक शिव रवैल इस सीरीज के मुख्य क्रिएटर बनकर लौटे हैं।

30 साल से लंबे अपने करियर में तब्बू ने मसाला फिल्मों से लेकर अलग हटकर बने सिनेमा तक हर रंग बखूबी जिया है।

हिंदी के साथ क्षेत्रीय भाषाओं में भी अपनी छाप छोड़ने वाली तब्बू 'माचिस' और 'चांदनी बार' के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार जीत चुकी हैं। 'मकबूल', 'हैदर' और 'अंधाधुन' जैसी फिल्मों ने साबित किया है कि अभिनय के मामले में उनका कोई सानी नहीं।