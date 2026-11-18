तब्बू की पहली हिंदी वेब सीरीज पर बड़ा दांव, यशराज फिल्म्स और नेटफ्लिक्स ने मिलाया हाथ
क्या है खबर?
'लाइफ ऑफ पाई' और 'ड्यून: प्रोफेसी' जैसे अंतरराष्ट्रीय प्रोजेक्ट्स में अपनी बेहतरीन अदाकारी का लोहा मनवाने वाली अभिनेत्री तब्बू ने अब एक और बड़ा प्रोजेक्ट साइन किया है। तब्बू जल्द ही नेटफ्लिक्स की नई वेब सीरीज 'टनल मेन' में नजर आएंगी, जिसका निर्माण यशराज फिल्म्स के स्ट्रीमिंग बैनर YRF एंटरटेनमेंट के तहत किया जा रहा है। खास बात यह है कि स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म के लिए ये तब्बू की पहली ओरिजिनल हिंदी वेब सीरीज होने वाली है।
कहानी
उत्तराखंड सुरंग हादसे की रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी अब पर्दे पर
वैराइटी इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, 'टनल मेन' एक काल्पनिक ड्रामा सीरीज है, जिसकी कहानी 2023 में उत्तराखंड में हुए मशहूर रेस्क्यू ऑपरेशन से प्रेरित है। उस साल नवंबर में एक सुरंग धंसने से कई मजदूर जमीन के अंदर फंस गए थे और पूरे देश ने सांसें थामकर उन्हें बाहर निकालने के इस लंबे अभियान को देखा था।
इस सीरीज में उस जज्बे और आपसी तालमेल को दिखाया जाएगा, जिसके दम पर यह पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन सफल हुआ था।
किरदार
30 साल के शानदार करियर में हर किरदार में जान फूंक चुकी हैं तब्बू
'द रेलवे मेन' के निर्देशक शिव रवैल इस सीरीज के मुख्य क्रिएटर बनकर लौटे हैं।
30 साल से लंबे अपने करियर में तब्बू ने मसाला फिल्मों से लेकर अलग हटकर बने सिनेमा तक हर रंग बखूबी जिया है।
हिंदी के साथ क्षेत्रीय भाषाओं में भी अपनी छाप छोड़ने वाली तब्बू 'माचिस' और 'चांदनी बार' के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार जीत चुकी हैं। 'मकबूल', 'हैदर' और 'अंधाधुन' जैसी फिल्मों ने साबित किया है कि अभिनय के मामले में उनका कोई सानी नहीं।
जलवा
'ड्यून: प्रोफेसी' में 'सिस्टर फ्रांसेस्का' बनकर छा गई थीं तब्बू
तब्बू ने ग्लोबल वेब सीरीज 'ड्यून: प्रोफेसी' के जरिए अंतरराष्ट्रीय दर्शकों के बीच भी अपनी खास पहचान बनाई है। इस बहुचर्चित सीरीज में उन्होंने 'सिस्टर फ्रांसेस्का' की दमदार भूमिका निभाकर हर किसी का ध्यान खींचा था। तब्बू की सधी हुई अदाकारी और स्क्रीन प्रेजेंस ने इस विदेशी प्रोजेक्ट में भी जान फूंक दी थी, जिसके बाद से फैंस उनके अगले बड़े प्रोजेक्ट का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे।
सहयोग
'द रोमांटिक्स' की सफलता के बाद फिर साथ आए YRF और नेटफ्लिक्स
विदेशों में भी तब्बू ने 'द नेमसेक', 'लाइफ ऑफ पाई' और 'ड्यून: प्रोफेसी' में सिस्टर फ्रांसेस्का जैसे यादगार किरदारों से खूब सुर्खियां बटोरी हैं।
अब नेटफ्लिक्स पर आने वाली अपनी इस पहली हिंदी वेब सीरीज को लेकर तब्बू खुद बेहद उत्साहित हैं।
ये प्रोजेक्ट YRF एंटरटेनमेंट और नेटफ्लिक्स की साझेदारी को आगे बढ़ाएगा। दोनों ने 2023 में डॉक्यू-सीरीज 'द रोमांटिक्स' के साथ साथ काम करना शुरू किया था, जिसे दुनियाभर में दर्शकों का जबरदस्त प्यार मिला था।